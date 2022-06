Villafranca, poca acqua: erogazione solo diurna

In conseguenza dell'emergenza idrica a Villafranca, l'Amministrazione cerca una soluzione. per limitare i disagi in vista dell’ aumento di popolazione per la stagione balneare. Il neosindaco Giuseppe Cavallaro ha reso noto un avviso alla cittadinanza, precisando che, a seguito della stagione particolarmente arida e del consequenziale abbassamento delle falde acquifere, alcune zone del territorio stanno subendo una progressiva diminuzione della portata idrica. Questo comporta la prevista razionalizzazione per garantire la copertura totale del territorio. L'erogazione giornaliera, pertanto, sarà sospesa dalle 22 alle 6 nelle zone di Villafranca, Castelluccio e Divieto. Il provvedimento è stato assunto provvisoriamente per garantire la normale erogazione diurna dalle 6 alle 22. In attesa di un miglioramento delle condizioni – scrive sempre il sindaco – si raccomanda di evitare ogni spreco o utilizzo non essenziale, limitandone l'uso a quello domestico (evitando lavaggi di auto, cortili e uso irriguo.

