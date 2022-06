Messina, sarà istituita la settima Circoscrizione: si chiamerà Montemare

«Le mie non erano promesse da campagna elettorale, ma impegni per i quali ho dichiarato che, una volta eletto, li avrei portati a compimento». Lo ha ribadito il sindaco Basile, quando venerdì scorso, a “Scirocco”, su Rtp, ha annunciato di voler dare seguito alla creazione di una nuova Circoscrizione, la settima, che porterà il nome dell’ex XII Quartiere, quello stesso nome che era stato utilizzato per denominare il nuovo Comune da istituire, secondo la proposta del Comitato Sì a Montemare. Ci saranno passaggi tecnici e burocratici, bisognerà coinvolgere il Consiglio comunale, competente in materia, i tempi, dunque, non saranno immediati, ma c’è la volontà di venire incontro alle esigenze di un vero decentramento amministrativo, che sono state poste anche con l’iniziativa referendaria.

Che il Referendum fosse, però, lo strumento sbagliato, lo hanno sanciato anche gli elettori messinesi. Ed è a loro che si rivolgono, ringraziandoli, i rappresentanti del Comitato del No a Montemare, persone in carne ed ossa (va sottolineato, perché qualcuno aveva definito “fantomatico” tale Comitato), Alfredo Mangano, Adriano Merlino, Antonella Curcio, Antonia Giacopello, Carlo Ziino, Domenica Costa, Giuseppe Zumbo, Giuseppina Ficarra, Nadia Finocchiaro, Peppe De Luca, Pietro Scaffidi Argentina, Vincenzo Miloro.

