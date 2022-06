Incidente stradale questa mattina a Capo Milazzo. Feriti due giovani che viaggiavano a bordo di una Audi.

I due hanno riportato solo lievi contusioni ma sono stati trasportati al pronto soccorso per ulteriori accertamenti.

Una dinamica del sinistro tutta da ricostruire. Non si esclude il coinvolgimento di un’altra autovettura non ancora individuata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato i rilievi.

IN AGGIORNAMENTO

