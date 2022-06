Vulcano, proibizioni eluse: Gullo chiede una riunione

Una convocazione urgente del Comitato per il coordinamento delle misure per la tutela della salute e dell'incolumità pubblica a Vulcano è stata richiesta dal sindaco di Lipari, Riccardo Gullo al commissario, presidente della Regione, Nello Musumeci che lo presiede.

«La convocazione – ha evidenziato il primo cittadino – al fine di un confronto tra le parti per condividere i contenuti più utili e adeguati, da assumersi, con particolare riferimento alle aree soggette ad interdizioni e alle relative perimetrazioni». Ricordiamo che il sindaco, come ha sottolineato, a più riprese, punta sulla protezione attiva dei siti, demandata alle associazione di volontariato e tramite il coinvolgimento dei Corpi dello Stato, per addivenire ad una diversa delimitazione dell'area interdetta ed all'approntamento di immediate misure emergenziali di mitigazione del rischio, andando così incontro alle richieste ed aspettative degli operatori turistici e dei cittadini di Vulcano che ne richiedono l’apertura. In tal senso Gullo avrebbe predisposto alcune proposte che dovranno, per l'appunto, essere esaminate e valutate nella richiesta convocazione del Comitato presieduto da Musumeci e del quale fanno parte anche l’Ingv, la Protezione civile nazionale e regionale, il prefetto di Messina, l’Arpa, l’Ispra e i Vigili del fuoco.

