Scoprire i borghi storici nel Messinese: in arrivo milioni di euro

Dalle parole ai fatti, con un’azione che vede davvero uniti in sinergia più Comuni della zona ionica del Messinese che saranno i beneficiari di una serie di importanti interventi.

C’è davvero tanta soddisfazione tra gli amministratori di Casalvecchio Siculo, Antillo e Limina per il successo ottenuto con la partecipazione al bando “Attrattività dei borghi storici” del Ministero della Cultura, che ha consentito l’ottenimento di un finanziamento da 2,5 milioni di euro a valere sui fondi del “Pnrr” per un’azione di rigenerazione degli spazi pubblici come luoghi di socialità e la realizzazione e il potenziamento di itinerari integrati naturalistici-culturali.

I tre centri, con capofila quello casalvetino, hanno infatti partecipato in forma aggregata con la proposta “Circe-Creatività e innovazione per la rigenerazione delle comunità e dell’ecosistema culturale”, entrando nella graduatoria dei 289 Comuni italiani ammessi ottenendo le risorse riservate ai borghi con meno di 5.000 abitanti.

