Policlinico di Messina, scaduto il mandato di Levita. Non è più lui il direttore sanitario

Il Policlinico di Messina, da qualche giorno, è senza direttore sanitario. Da quando, cioè, è scaduto il mandato di Antonino Levita che, secondo indiscrezioni che giungono dall’azienda ospedaliera (e che trovano sponda anche in ambienti universitari), non verrà riconfermato. Ieri sera, a margine del congresso dell’Aimc che si tiene in questi giorni proprio al Policlinico, Levita ha risposto con una battuta: «Chiamatemi già ex». E quando è intervenuto alla tavola rotonda su comunicazione e pandemia, il suo è stato un intervento di commiato, intriso di ringraziamenti.

«È stato un mandato – ha detto Levita – importante, formativo, difficile». Con riferimento, soprattutto, al periodo della pandemia: una pagina di storia che ha improvvisamente trascinato tra le sue righe tutto il mondo, in particolare quello sanitario. «Sarebbe stato impossibile – ha aggiunto Levita – affrontare questa fase se non si fosse creato quel gruppo che spontaneamente si è generato nella direzione sanitario. Ma penso anche all’unità di crisi e a tutto il personale di questa azienda».

