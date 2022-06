Milazzo, eventi fino a gennaio 2023: si parte da Villa Vaccarino

Un cartellone estivo ricco di eventi, che saranno ospitati in massima parte tra Castello, Atrio del Carmine, Palazzo D’Amico e Villa Vaccarino, quello che ha presentato il sindaco Pippo Midili in conferenza stampa, alla presenza anche dell’assessore Francesco Alesci, premettendo intanto che quest’anno la programmazione sarà prolungata fino al 6 gennaio 2023, con manifestazioni in tema con il periodo natalizio e di capodanno.

Quindi, avvio del programma con un giardino letterario a Villa Vaccarino dove si svolgerà una interessante rassegna con 6 appuntamenti con la partecipazione di illustri personaggi noti e impegnati nel mondo della cultura. Apertura che sarà effettuata da Massimo Giletti giorno 9 luglio, ed a seguire saranno ospiti Catena Fiorello, Pietro Grasso, Felice Cavallaro, Totò Cascio e Safiria Leccese con il libro “La ricchezza del bene”. Nel giardino letterario saranno presenti studiosi, professionisti, uomini di cultura ed altri che dialogheranno con gli autori dei libri, in quella che è un’iniziativa curata dalla locale Pro Loco. In un angolo dedicato allo sport è prevista la presenza di Ciro Ferrara, ex calciatore della Juventus che parlerà della sua esperienza e di quella di Maradona, e Francesco Bertoli, ex campione della pallavolo italiana e mondiale.

