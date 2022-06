Messina, tenta il suicidio nel garage di casa. Salvata dai vigili del fuoco

Momenti di panico questa mattina in un condominio di Contesse. I vigili del fuoco hanno, infatti, dovuto fare irruzione in un garage, dove una donna ha tentato di togliersi la vita. Momenti concitati visto che in un primo mento sul posto erano intervenuti gli operatori del 118 ma la donna era barricata nel garage chiuso dall’interno e i sanitari non sono riusciti ad entrare. A quel punto la chiamata ai vigili del fuoco che appena arrivati sono entrati trovandosi davanti una scena drammatica. La donna era riversa in una pozza di sangue con le vene dei polsi tagliate. Sul posto anche i carabinieri. Tante le persone del condominio e dei palazzi vicini che si sono riversati in strada per capire cosa stesse accadendo. La donna è stata trasferita subito in codice rosso al Policlinico, grazie all'immediato intervento del 118 che ne hanno stabilizzato le condizioni.

