Fondi contro la dispersione scolastica: le risorse per Messina e provincia

“Abbiamo lavorato molto al fine di ridurre la dispersione scolastica e i divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria. Le risorse stanziate dal Ministero dell'Istruzione nell'ambito del Pnrr, pari a 500 milioni di euro, sono un traguardo importantissimo per le scuole, per le studentesse e gli studenti che presentano fragilità negli apprendimenti, per i quali sarà possibile prevedere un approccio che ne valorizzi la motivazione e i talenti all’interno e all’esterno della scuola, valorizzando la sinergia con le risorse territoriali. Alle scuole di primo e secondo grado delle regioni del Mezzogiorno è assegnata una quota complessiva di risorse pari al 51,16%", annuncia la sottosegretaria all'Istruzione, la messinese Barbara Floridia.

Risorse per la Sicilia 74.407.923,74 €

Risorse per Messina e provincia 7.821.816,39 €

Di seguito le risorse assegnate alle scuole del messinese:

Messina Barcellona Pozzo di Gotto I.S.Barcellona Ferrari 86.673,99 €;

Messina Barcellona Pozzo di Gotto I.S.Barcellona Ferrari 276.133,08 €;

Messina Barcellona Pozzo di Gotto Itt-Lssa Copernico 237.116,26 €;

Messina Barcellona Pozzo di Gotto Itet "E. Fermi" Economico E Tecnologico 212.220,04 €;

Messina Barcellona Pozzo di Gotto Barcellona Medi 134.198,08 €;

Messina Barcellona Pozzo di Gotto I.C. Capuana 116.139,30 €;

Messina Barcellona Pozzo di Gotto I.C. Militi 88.780,87 €;

Messina Capo d'Orlando Itc Capo D'orlando Merendino 310.163,10;

Messina Capo d'Orlando Liceo Lucio Piccolo 188.835,98 €;

Messina Giardini-Naxos I.C. Giardini 88.654,33 €;

Messina Lipari Is Isa Conti Eller Vainicher 39.402,24 €;

Messina Lipari Lipari 114.510,84 €,

Messina Messina Ist.Istr.Sup. "Antonello" Messina 318.489,76 €;

Messina Messina I.S.Minutoli Messina 308.158,60 €;

Messina Messina Verona Trento - Messina 281.561,16 €;

Messina Messina I.T.T.L. "Caio Duilio" 273.397,71 €;

Messina Messina Ist. Tec. Economico "A.M.Jaci" 221.367,54 €;

Messina Messina "Seguenza" Messina 215.211,98 €;

Messina Messina "Ainis" Messina 200.005,98 €;

Messina Messina I.S."Bisazza" Me 185.184,45 €;

Messina Messina "La Farina - Basile" 181.944,89 €;

Messina Messina Giovanni XXIII Vill. Aldisio 107.606,88 €;

Messina Messina Ic N.2 D'acquisto 99.071,08 €;

Messina Messina Ic "Cannizzaro-Galatti"Me 86.715,85 €;

Messina Messina N.13"A.Luciani"Me 86.678,77 €;

Messina Messina N.15 Me "Vittorini" 83.757,41 €;

Messina Milazzo I.I.S. "Renato Guttuso" 286.330,51 €;

Messina Milazzo Istituto Tecnico Tecnologico E.Majorana 281.890,27 €;

Messina Milazzo I.T. L.Da Vinci Economico Tecnologico 262.881,59 €;

Messina Mistretta I.S.Mistretta Manzoni 181.470,60 €;

Messina Novara di Sicilia I. C. Novara Di Sicilia 72.262,60 €;

Messina Pace del Mela Pace Del Mela 109.954,17 €;

Messina Patti Iis Borghese - Faranda - Patti 227.988,48 €;

Messina Patti Liceo Vittorio Emanuele III Patti 127.937,69 €;

Messina Patti N.3 Patti 95.747,34 €;

Messina Santa Teresa di Riva Istituto Superiore Caminiti-Trimarchi 172.537,51 €;

Messina Sant'Agata di Militello Iti S.Agata M.Llo Torricelli 289.475,53 €;

Messina Sant'Agata di Militello Itet " G. Tomasi Di Lampedusa" 286.159,38 €;

Messina Sant'Agata di Militello I.I.S. Sant'agata Di M.Llo " L.Sciascia" 178.143,06 €;

Messina Santo Stefano di Camastra I.C. Santo Stefano Camastra 98.146,03 €;

Messina Saponara Istituto Comprensivo - Saponara 93.301,24 €;

Messina Taormina I.I.S.S. "Pugliatti " Taormina 315.610,22 €.

© Riproduzione riservata