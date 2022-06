S. Teresa Riva: 66enne disabile cade con la carrozzina tra i rovi: salvato dopo 7 ore

È rimasto per quasi sette ore tra i rovi, sotto al sole, mentre familiari e Forze dell’ordine lo cercavano ininterrottamente. Fin quanto intorno alle 16.30 lo hanno trovato riverso in un terreno incolto, fortunatamente sano e salvo. Una giornata da dimenticare per un cittadino di Santa Teresa di Riva, che questa mattina è rimasto coinvolto in un incidente che ha tenuto in apprensione per ore i suoi congiunti. L’uomo, un diversamente abile di 66 anni, è uscito di casa intorno alle 9 con la sua carrozzina elettrica, ma di lui si sono perse le tracce poco dopo. Non vedendolo rincasare, quasi all’ora di pranzo, i familiari hanno iniziato le ricerche, fin quando hanno deciso di rivolgersi alla Stazione Carabinieri per segnalare l’accaduto, nella speranza di poter contare su un maggiore supporto per ritrovare al più presto il congiunto.

L'uomo durante la marcia era finito fuori dalla sede stradale, priva di protezioni laterali, rotolando tra i rovi e le sterpaglie in un terreno incolto, senza riuscire a chiedere aiuto. Una volta individuato, è stato però necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco in quanto la fitta vegetazione ha reso complicate le operazioni di recupero del ferito, rimasto cosciente ed apparso in buono stato di salute, riportato dai pompieri in strada per essere soccorso dai sanitari del 118, che dopo le prime cure lo hanno condotto all’ospedale “San Vincenzo” di Taormina per maggiori accertamenti.

