Ruba un borsello e scappa... scalzo, lungo la corsia d'emergenza della Palermo-Messina

È stato individuato e sottoposto a controllo dai poliziotti del Distaccamento di Polizia Stradale di Barcellona Pozzo di Gotto in prossimità dello svincolo di Milazzo, sulla A20. A piedi nudi e privo di documenti, camminava lungo la corsia di emergenza. Aveva con sé un borsello contenente un tablet nonché la patente di guida e una carta di credito intestate ad un cittadino italiano sulla cui detenzione non ha saputo fornire alcuna spiegazione.

I successivi accertamenti hanno reso possibile l’identificazione dell’uomo, un cittadino di nazionalità rumena di 28 anni, e del legittimo proprietario di documenti, tablet e borsello, a cui erano stati sottratti dall’auto in sosta nei pressi di un supermercato. I poliziotti hanno pertanto sequestrato quanto rinvenuto per la successiva restituzione al legittimo proprietario e deferito all’Autorità Giudiziaria il ventottenne per il reato di ricettazione.

© Riproduzione riservata