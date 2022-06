La ripartenza di Vulcano, il comitato plaude e si mobilita

«L’isola di Vulcano riapre e riparte, grazie al cambio di passo intrapreso dall’amministrazione del Comune di Lipari, guidata dal neosindaco Riccardo Gullo». Lo evidenzia in una nota il Comitato spontaneo, sorto nell’isola nei mesi scorsi, che ha raccolto impressioni tra residenti e turisti. «Dopo diversi mesi difficili vissuti dagli abitanti – si legge – in questa settimana l’aria che si respira sul territorio è ricolma di speranza, per il lavoro svolto e i risultati ottenuti dal nostro Comitato spontaneo, che sta ricevendo attenzione e appoggio dal sindaco Gullo in un progetto comune di rinvigorimento dell’isola». La volontà è quella di invertire la rotta e gestire qualsiasi tipo di fenomeno geologico, legato al vulcano, come una risorsa e non come un problema: una distinzione molto chiara a chi, già dagli anni ’60, ha fatto dell’isola, il luogo dove trascorrere una vacanza che, oltre al sole ed al mare, si arricchisce di tutti i benefici della geotermia. «Un vulcano – evidenziano dal Comitato - non è una macchina perfetta, riporta variazioni costanti dei valori di composizione, temperatura e quantità nelle sue emissioni.

