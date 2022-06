Barcellona: “permessi facili” per i migranti, 5 patteggiamenti e un abbreviato

Il presidente del Tribunale Giovanni De Marco, in funzione di giudice per le indagini preliminari, ha accolto ieri 5 richieste di patteggiamento e una sesta richiesta di giudizio abbreviato, determinando le pene da scontare, nei confronti di 6 delle 12 persone che risultano indagate perché destinatarie dei provvedimenti eseguiti dalla polizia alba del 14 marzo scorso per violazione delle norme contenute nel Testo unico sull'immigrazione. Secondo l’accusa, ricorrevano all'utilizzo di documentazione fittizia ed a false attestazioni per consentire il rilascio di permessi di lavoro che permettevano la permanenza sul territorio italiano di migranti che non avevano i requisiti richiesti.

