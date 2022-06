Al via le indagini strutturali dei cavalcavia dell'Autostrada Messina-Palermo

La III Direzione "Viabilità Metropolitana" Servizio "Programmazione OO.PP. e Servizi Integrati" ha emanato l'ordinanza di chiusura al transito delle strade provinciali 67, 76, 78/bis, 92/bis, 91 e 99, ricadenti nei Comuni di Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto, Furnari e Terme Vigliatore, per consentire l'esecuzione delle indagini strutturali propedeutiche alla valutazione della sicurezza dei cavalcavia n. 9 - 13 - 17 - 18 - 19-23-24 dell'Autostrada A/20 Messina - Palermo. Il provvedimento avrà effetto dalle ore 22:00 del 26 giugno 2022 e fino alle ore 06:00 del 02 luglio 2022.

Di seguito il dettaglio del cronoprogramma dei lavori:

- chiusura al transito della strada provinciale 78/bis di 2° Garrisi 2° tronco al Km. 1+200 (cavalcavia n. 17) nel territorio di Barcellona Pozzo di Gotto dalle ore 22:00 del 26 giugno 2022 alle ore 6:00 del 27 giugno 2022;

- chiusura al transito della strada provinciale 92/bis di Macco - Marchesana Marina al Km.0+650 (cavalcavia n. 18) e della strada provinciale 91 di Marchesana Marina e il Km. 0+930 (cavalcavia n. 19) nel territorio di Terme Vigliatore dalle ore 22:00 del 27 giugno 2022 alle ore 6:00 del 28 giugno 2022;

- chiusura al transito della strada provinciale 99 di Tonnarella al Km.0+380 e Km. 2+180 (cavalcavia n. 23 e 24) nel territorio di Furnari dalle ore 22:00 del 28 giugno 2022 alle ore 6:00 del 29 giugno 2022;

- chiusura al transito della strada provinciale 67 del Milazzese al Km.0+850 (cavalcavia n. 9) nel territorio di Milazzo dalle ore 22:00 del 30 giugno 2022 alle ore 6:00 del 01 luglio 2022;

- chiusura al transito della strada provinciale 76 di Spine Sante di Aia Scarpaci al Km.0+850 (cavalcavia n. 13) nel territorio di Barcellona Pozzo di Gotto dalle ore 22:00 del 01 luglio 2022 alle ore 6:00 del 02 luglio 2022.

Si suggeriscono i seguenti percorsi alternativi:

- Per la strada provinciale 67 del Milazzese (cavalcavia n. 9) nel territorio di Milazzo:

1. per raggiungere la zona a Monte del sovrappasso, la strada statale 113 dal Km. 39+651 bivio Olivarella con strada provinciale 67;

2. per raggiungere la zona a valle del sovrappasso le uscite abilitate dell'Asse viario di Milazzo. la strada comunale via On. Furci, o la strada provinciale 67/dir diramazione Archi.

- Per la strada provinciale 76 di Spine Sante di Aia Scarpaci (cavalcavia n. 13) e la strada provinciale 78/bis 2° Garrisi 2° tronco (cavalcavia n. 17) nel territorio di Barcellona Pozzo di Gotto:

1 per raggiungere la zona a Monte del sovrappasso, la strada statale 113, la strada comunale Corso Sicilia, la strada comunale via Aranci con bivio strada provinciale 76.

2. per raggiungere la zona a valle del sovrappasso il Lungomare Spinesante strada provinciale 75/a con bivio strada provinciale 76.

- Per la strada provinciale 92/bis di Maceo - Marchesana Marina (cavalcavia n. 18) e la strada

provinciale 91 di Marchesana Marina (cavalcavia n. 19) nel territorio di Terme Vigliatore:

1. per raggiungere la zona a Monte del sovrappasso, la strada statale 113.

2. per raggiungere la zona a valle del sovrappasso il Lungomare Marchesana Marina strada provinciale 91 con bivio strada provinciale 92/bis.

- Per la strada provinciale 99 di Tonnarella (cavalcavia n. 23 e 24) nel territorio di Terme

Vigliatore e Furnari:

1 per raggiungere la zona a Monte del sovrappasso, la strada statale 113 al Km. 55+280 bivio

strada provinciale 98 dell'Acquitta.

2. per raggiungere la zona a valle del sovrappasso la strada provinciale 91 di Marchesana Marina con bivio strada provinciale 98 dell'Acquitta.

© Riproduzione riservata