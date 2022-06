Messina, postino morso da un cane nelle parti intime. Otto giorni di prognosi

Disavventura per un postino, che non dimenticherà facilmente quanto accaduto ieri. I fatti si sono verificati ieri mattina in un complesso residenziale di Messina Due. L'uomo, che lavora per una posta privata, era appena entrato in un condominio quando è stato aggredito da un cane, che lo ha morso nelle parti intime. L'uomo di 49 anni è stato trasportato al Piemonte con un'ambulanza del 118: al nosocomio messinese gli sono state accertate ferite agli organi pelvici, guaribili in otto giorni. L’aggressione si è consumata nella tarda mattinata di oggi. Ad assalire il postino uno yorkshire, cane di piccola taglia che, però, probabilmente per lo spavento si è divincolato dalla padrona e ha morso il malcapitato.

