Messina, anziano muore nove giorni dopo l’incidente stradale

Una giornata veramente nera quella di ieri sul fronte degli incidenti stradali. A cominciare dalla morte del pedone 87enne che era stato travolto il 9 giugno scorso da una Vespa sul viale della Libertà, nel tratto compreso tra la chiesa di S. Francesco di Paola e l’imbocco degli imbarcaderi privati. Sulle prime non sembrava così grave il suo quadro clinico, poi le cose sono evidentemente peggiorate irreversibilmente. È cambiata così la posizione del guidatore della Vespa, un trentenne, che adesso è indagato per omicidio stradale. Sulla vicenda c’è già in Procura un rapporto della Sezione infortunistica della Polizia municipale, redatto dagli uomini coordinati dall’ispettore superiore Giovanni Arizzi. E dire che l’87enne aveva una gran tempra da atleta. Era il dott. Gaetano Marsiglio, molto conosciuto e stimato in città, un passato glorioso di giocatore di basket, prima al liceo Maurolico e poi in varie società peloritane. Un uomo che con Italo Cintioli diede un grande impulso a tutto il movimento del basket in città per molti anni.

© Riproduzione riservata