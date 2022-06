Messina, picchiò un gioielliere in via dei Mille: il giudice infligge 6 mesi

“Non farti vedere più in via Dei Mille, tu sai il perché”, e giù botte da orbi. Era il 2018 quando il gioielliere Letterio Cafeo, una tarda serata d’agosto, mentre chiudeva la saracinesca del suo esercizio commerciale, venne aggredito alle spalle, scaraventato a terra e picchiato di santa ragione con calci e pugni al corpo e al viso. Finì all’ospedale Piemonte tutto ammaccato, la prognosi fu di ben trenta giorni per “frattura ossa proprie del naso in paziente con contusione emitorace di sinistra e lieve ecchimosi”.

Dopo la denuncia di rito ai carabinieri del stazione Arcivescovado e gli approfondimenti investigativi, compresa la visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza che immortalarono tutta l’aggressione e le dichiarazioni di un testimone, fu individuato e inequivocabilmente riconosciuto, in foto dalla vittima, l’aggressore, ovvero il 49enne Giovanni Majolino. Che fu poi sottoposto ad un procedimento penale da parte del pm Stefania La Rosa per lesioni aggravate e minacce.

