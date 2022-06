Lipari, il neo sindaco Gullo proroga l'ordinanza che vieta l'accesso alla spiaggia di Levante

Il primo provvedimento emesso dal nuovo sindaco di Lipari è la proroga per otto giorni dell’ordinanza del suo predecessore, Marco Giorgianni, con la quale a Vulcano venivano chiusi all’accesso e alla balneazione la spiaggia di Levante, il tratto di mare antistante e lo specchio acqueo alle spalle della pozza dei fanghi.

Gullo, che ha incontrato una delegazione del Comitato spontaneo dell'isola, ha prorogato l'ordinanza, nelle more delle risultanze che emergeranno dalla riunione del Comitato per il coordinamento delle misure per la tutela della salute e dell'incolumità pubblica, convocato per domani dal presidente della Regione e commissario, Nello Musumeci. L'ordinanza era stata emessa da Giorgianni, in via cautelativa, a tutela della pubblica incolumità e della salute pubblica, dopo aver ricevuto la nota del Dipartimento di Protezione civile dalla quale si evidenziava “ una condizione di intenso e anomalo degassamento nell’area della spiaggia di Levante, vasca dei fanghi e tratto di mare antistante”.

