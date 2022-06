Messina, per il concerto di Vasco Rossi Atm attiva bus navetta. Chiuso svincolo San Filippo

In occasione del concerto di Vasco Rossi di venerdì 17 giugno 2022, ATM S.p.A. mette a disposizione un servizio navetta per raggiungere facilmente il luogo dell’evento. Con i mezzi ATM si potrà percorrere, in tutta comodità, la tratta “Zir-Bivio San Filippo”. Il servizio sarà messo a disposizione dell’utenza dalle 10 alle 15 con due navette, dalle 15 alle 21 e dalle 23 alle 3 con quindici navette. Aumentate anche le corse del tram, che sarà attivo fino alle 3 del 18 giugno. Oltre alla navetta dedicata è sempre possibile usufruire della linea 1 shuttle 100 che garantisce oltre 45 corse nella fascia oraria tra le 10.00 e le 21.00. I vari mezzi permetteranno il trasporto di circa 15 mila persone verso e dallo stadio San Filippo.

Inoltre, ad integrazione delle disposizioni viarie già comunicate dal Comune di Messina, Autostrade Siciliane fa sapere che lo svincolo “S. Filippo "della tangenziale autostradale messinese rimarrà chiuso dalle 8.00 del mattino, sino a cessate esigenze. Gli unici mezzi autorizzati al transito saranno i bus, i mezzi forniti di apposito pass per i parcheggi e i viaggiatori muniti di biglietto di ingresso allo stadio.

Inoltre, per snellire la viabilità in occasione dell’evento, sulle autostrade A18 e A20 è stata predisposta la sospensione di tutti i cantieri mobili ed il potenziamento dei servizi agli utenti ai caselli.

Il biglietto per l’uso della navetta si potrà acquistare negli appositi ticket point alla Stazione Centrale, agli imbarchi della Caronte&Tourist, in tutti i box ATM e tramite le diverse applicazioni tra cui ATM MovUp, MyCicero e DropTicket, oltre che sul sito aziendale, al prezzo di quattro euro. Il biglietto sarà valido per l’intera giornata e con esso si potrà usufruire sia della navetta andata/ritorno sia delle corse del tram. Tutte le informazioni su servizi ed orari potranno essere consultate nel nostro sito www.atmmessinaspa.it e sulle nostre pagine social.

Indicazioni di viaggio:

• Per chi arriva con il traghetto Caronte&Tourist a piedi: potrà acquistare l’apposito biglietto al momento dello sbarco e quindi prendere il tram alla fermata Brasile, direzione sud, scendere al capolinea sud (Bonino-Zir) dove si trova la navetta bus per il concerto (Stadio S. Filippo - Via 17c Sacra Famiglia).

• Per chi arriva con il traghetto Caronte&Tourist in auto: è possibile lasciare l’auto al parcheggio Annunziata (capolinea nord del tram-Museo), acquistare l’apposito biglietto e prendere il tram fino al capolinea sud (Bonino-Zir) dove si trova la navetta bus per il concerto (Stadio S. Filippo capolinea – Via 17c Sacra Famiglia);

oppure è possibile lasciare l’auto al parcheggio Cavallotti in Via Magazzini Generali (zona Stazione Centrale), dove si può acquistare il biglietto, e prendere il tram (fermata Piazza della Repubblica), fino al capolinea sud (Bonino-Zir) dove si trova la navetta bus per il concerto (Stadio S. Filippo capolinea – Via 17c Sacra Famiglia).

• Per chi arriva con il treno alla stazione ferroviaria o con il traghetto alla stazione marittima: può acquistare l’apposito biglietto, prendere il tram alla fermata Piazza della Repubblica, scendere al capolinea sud (Bonino-Zir) dove si trova la navetta bus per il concerto (Stadio S. Filippo – Via 17c Sacra Famiglia).

• Per chi arriva in auto dall’autostrada: uscire a Messina Gazzi, parcheggiare al Capolinea sud (Bonino-Zir), acquistare l’apposito biglietto e prendere la navetta bus per il concerto (Stadio S.Filippo – Via 17c Sacra Famiglia).

© Riproduzione riservata