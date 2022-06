Gare d'appalto a Falcone, rinviati a giudizio l'ex sindaco Paratore e tre tecnici

Sono stati tutti rinviati a giudizio dal gup di Patti Ugo Molina gli imputati coinvolti nell'inchiesta “Movie Direction”, l'indagine della Procura di Patti e dei carabinieri di Falcone sulle gare d'appalto per le progettazioni di opere pubbliche al Comune di Falcone, che nel maggio del 2021 vide al centro l'ex sindaco del centro tirrenico, l’ingegnere Carmelo Paratore. Oltre all'ex amministratore pubblico, che all'epoca fu sospeso dalle funzioni, il gup Molina, accogliendo integralmente la richiesta del pm Andrea Apollonio, ha rinviato a giudizio altre tre persone: l'ex responsabile dell'Area economico-finanziaria dello stesso Comune, Marisa Minghetti; l'ingegnere taorminese Massimo Brocato; amministratore della società d'ingegneria “Artec Associati srl”, e il geologo di San Salvatore di Fitalia Salvatore Scurria, aggiudicatario come Brocato di una delle tre gare che secondo l'accusa sarebbero state “truccate”. Le ipotesi di reato prospettate dalla Procura riguardano casi di turbativa d'asta e abuso d'ufficio. L'inizio del processo è stato fissato davanti al tribunale di Patti in composizione collegiale per il 22 settembre prossimo. Hanno difeso gli avvocati Nino Favazzo, Pinuccio Calabrò, Antonio Amata, Alberto Gullino, Patrizia Messina e Tino Giusto.

© Riproduzione riservata