Capo d'Orlando, ambulanza senza il medico a bordo: muore 57enne e la famiglia fa esposto

Ancora un’ambulanza del 118 senza medico a bordo in occasione di un malore grave che poi, nella serata di domenica scorsa, è culminato in una tragedia. A ricevere il soccorso un commerciante originario di Maletto, Luigi Mandanici, residente a Capo d’Orlando: purtroppo le prime cure prestategli e la corsa verso l’ospedale non sono bastati a salvargli la vita. Mandanici è morto dopo il suo arrivo al nosocomio di S. Agata lasciando nello strazio la famiglia e due comunità, quella di Capo d’Orlando, dove si era trasferito alcuni anni fa, e quella di Maletto in provincia di Catania, il suo paese nativo.

La salma dell’uomo che sulla via Consolare Antica, da alcuni anni aveva aperto un frequentatissimo negozio di frutta e verdura, si trova ancora adesso all’ospedale di Sant’Agata Militello, a disposizione dell’autorità giudiziaria cui alla quale i familiari si sono rivolti presentando una querela denuncia, con l’assistenza dell’avvocato Francesco Pizzuto di Brolo. La famiglia ha chiesto, infatti, alla magistratura di accertare le eventuali anomalie nei soccorsi che, secondo quanto ipotizzato dai familiari, potrebbero essere state tali da non consentire un tempestivo intervento dei sanitari una volta giunto in ospedale. Da qui la possibilità che venga disposta dalla Magistratura l’effettuazione dell’autopsia oltre al sequestro della cartella clinica. A causare il decesso, secondo le prime notizie, sarebbe stato un infarto cardiaco.

