Santa Lucia del Mela, operaio di 54 anni muore travolto dal trattore

Una tranquilla domenica in campagna che improvvisamente si trasforma in una tragedia. Paolo Fantarella, 54 anni, sposato e padre di due figli, ha perso la vita in un drammatico incidente sul lavoro. L’uomo, secondo quanto emerso dai primi accertamenti, si trovava su un trattore e stava procedendo ad arare un terreno in contrada San Nicola, una zona abbastanza impervia, nella parte alta del paese, quando improvvisamente avrebbe perso il controllo del mezzo, cadendo da un’altezza di circa 5 metri e finendo sotto lo stesso che, rimasto in moto, ha proseguito la propria marcia, travolgendolo. È morto sul colpo. L’incidente si sarebbe verificato intorno alle 15. I familiari che si trovavano con lui, inizialmente non si sarebbero accorti di nulla in quanto Fantarella, dopo averli rassicurati che aveva praticamente completato per quella giornata il suo lavoro, si era spostato in un fondo distante dalla zona in cui si trovavano i congiunti. I quali peraltro sentendo il regolare rumore del trattore non si sono insospettiti. Ad un certo punto però notando che l’uomo era ancora intento ad arare, hanno raggiunto il terreno, scoprendo la tragedia. Paolo Fantarella “bloccato” sotto il mezzo pesante in una pozza di sangue che non dava più segni di vita. Scene di disperazione e l’immediato tentativo di allertare i soccorsi. In quell’area così decentrata e avvolta da una fitta vegetazione non è stato possibile l’uso dei telefonini e così si è reso necessario percorrere, a bordo di un mezzo, alcuni chilometri per chiamare il 118 e i carabinieri giunti sul posto assieme ai vigili del fuoco di Milazzo.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata