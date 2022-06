Messina, una folla di fedeli per Sant’Antonio

Per i messinesi devoti di S. Antonio è come se il tempo si fosse fermato al 13 giugno di due anni fa: stessa devozione, stesso entusiasmo e l’infinita gioia di ritrovarsi insieme, per rendergli grazie. Nel giorno della festa liturgica del Santo di Padova, una folla di fedeli - non solo messinesi, ma anche provenienti dalla vicina Calabria e da varie parti della Sicilia - ha affollato la Basilica di via S. Cecilia già dalle prime ore del mattino.

In ginocchio, a piedi scalzi con i gigli bianchi in mano, l’abitino marrone e il cordone bianco in vita, donne di ogni età si sono raccolte attorno alla statua del Santo per chiedere grazie, trovare consolazione, attingere speranza, offrire la propria umile preghiera per il bene dell’umanità.

Il tratto di via S. Cecilia antistante il Santuario si è trasformato in un grande spazio di festa, acceso dai colori delle luminarie e dal suono della banda Amici della Musica di Larderia, mentre le volontarie e i volontari della mensa distribuivano i panini benedetti.

È stato l’arcivescovo Giovanni Accolla a presiedere il solenne pontificale, sottolineando la figura di S. Antonio, testimone di misericordia, ed esortando i fedeli ad «assecondare il bisogno di riscattarci dalle fragilità interiori, di rimetterci in cammino con i fratelli per raggiungere una meta, quella di vivere in pienezza il senso della carità».

