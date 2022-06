L’incidente mortale del luglio 2020 a Gioiosa Marea: due conducenti rinviati a giudizio

Dovranno rispondere di omicidio stradale in concorso, di fronte al Giudice del Tribunale di Patti Edoardo Zantedeschi, un 45enne di Torrenova, M. C. ed un 64enne residente a Messina, F. P. , conducenti delle due autovetture coinvolte nel tragico incidente stradale che il 4 luglio 2020 costò la vita alla 51enne Angela Teresa Frusteri. In quella tragica serata caratterizzata da un fortissimo temporale, la donna originaria di Militello Rosmarino, ma residente a Capo d’Orlando, madre di 4 figli, viaggiava sul sedile posteriore della Mercedes C220 guidata dal 45enne M. C. che, mentre percorreva l’autostrada A20 Palermo-Messina, finì fuori strada all’uscita della galleria “Petraro”, nei pressi di Gioiosa, impattando contro il guard rail. Immediatamente dopo sopraggiunse una Citroen DS5, condotta dal 64enne F. P., che si scontrò con l’autovettura finita poco prima fuori strada. A seguito della violentissima collisione Angela Frusteri fu sbalzata fuori dell’auto dal lunotto posteriore e rovinando pesantemente sull’asfalto. Per lei purtroppo non ci fu nulla da fare e la morte giunse sul colpo. Nell’incidente rimasero gravemente ferite altre due persone che si trovavano sulla Mercedes, una delle quali fu estratta dalle lamiere contorte solo grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco. Per quest’ultima donna, a causa dei gravissimi politraumi interni, fu necessario il trasferimento al trauma center “Villa Sofia” di Palermo, dove rimase a lungo in prognosi riservata.

