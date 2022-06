Cardiologia ridotta all’osso a Taormina: l’Asp prova a turare le falle

L'Asp Messina interviene per provare a trovare una soluzione risolutiva dell'emergenza in corso nel reparto di Cardiologia dell'ospedale San Vincenzo.

È stato indetto dall'azienda un avviso pubblico di “Selezione per titoli, per la formulazione di una graduatoria finalizzata al conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato o di sostituzione di dirigente medico di Cardiologia". Manca un numero significativo di medici in organico nell'Unità operativa complessa di Cardiologia del San Vincenzo e allora l'azienda intende porre rimedio in tempi stretti con questa procedura indetta dal commissario straordinario, Bernardo Alagna, unitamente al direttore sanitario Domenico Sindoni e al direttore amministrativo Catena Di Blasi. L'iniziativa si sofferma sui vari presidi ospedalieri dell'Asp ma in particolare potrebbe dare respiro al nosocomio di Taormina. L'Asp rileva nel caso specifico «la carenza di personale medico in atto in alcuni ospedali dell'azienda nella disciplina della Cardiologia, che si ripercuote negativamente sul mantenimento dei livelli essenziali di assistenza delle rispettive strutture sanitarie». Si tiene conto che «dall'utilizzo di precedenti graduatorie per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato, nonché delle coperture di posti a tempo indeterminato di dirigente medico di Cardiologia, non è stato possibile fare fronte alla carenza di tale figura».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata