VV.FF Milazzo, il Comune dà l'ok per la manutenzione straordinaria alla caserma di via Gramsci

Criticità all’interno della caserma dei vigili del fuoco, il Comune di Milazzo concede il nulla osta al comando provinciale di eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria urgenti. In una lettera a firma del sindaco Midili e del dirigente Lombardo, si prende atto dello stato di degrado in cui versa la sede del dipartimento di Milazzo in via Gramsci e si dà il via libera all’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria necessari al superamento delle criticità esistenti. In buona sostanza il ministero dell’Interno potrà pagare i lavori rivalendosi poi sull’affitto annuale che versa al Comune. Nella nota si evidenzia che prima dell’avvio delle opere dovrà essere redatto, a cura del comando provinciale, un progetto esecutivo dei lavori, completo di tutti gli atti, da sottoporre all’istruttore dell’ufficio tecnico comunale. Tale progetto dovrà essere approvato e validato in quanto si tratta di opera pubblica da realizzare su proprietà comunale.

© Riproduzione riservata