Roccalumera, il ponte al posto della passerella: da promessa a concreta realtà?

Adesso è realtà e attende solo di essere esaminato e approvato.

È sul tavolo del Genio civile di Messina il progetto per la costruzione del ponte stabile di collegamento tra i lungomari di Furci Siculo e Roccalumera, opera promessa tre anni fa dall’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Marco Falcone, per sostituire la passerella provvisoria sul torrente Pagliara.

Soggetto attuatore era stato individuato poco dopo il Genio civile, che ha completato la progettazione dell’opera e indetto adesso la conferenza di servizi per procedere all’acquisizione di pareri e nulla osta finalizzati al rilascio del provvedimento finale.

La riunione è stata convocata dall’ingegnere capo Nicola Alleruzzo per lunedì 20 giugno, alle 10.30, e sono stati invitati a partecipare l’Autorità di Bacino, l’Agenzia del Demanio, la Struttura territoriale dell’Ambiente e il Servizio Autorizzazioni e Valutazioni ambientali dell’Assessorato regionale del Territorio, la Soprintendenza dei Beni culturali e ambientali, l’Asp, l’Arpa, i sindaci e i responsabili degli Uffici tecnici dei due comuni.

