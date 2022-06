Venetico e il torrente Senia. Subito lavori per la viabilità

Al via i lavori di messa in sicurezza e regimentazione del torrente Senia, finalizzati all'eliminazione del rischio idrogeologico. Il cantiere si apre con le opere di realizzazione della viabilità funzionale a quella prevista nel Piano Irsap.

Per consentire tale intervento, è in corso la demolizione degli spogliatoi dell'ex campo di calcio ormai da anni inutilizzato. Nella stessa sede, è prevista per il futuro la nascita di un'area commerciale e l'abbattimento del muro (ex tribuna) di spalle alla via Nazionale. Su questo versante, c'è già un progetto presentato nel contesto del bando della Società di gestione del patto territoriale di Messina (Sogepat) per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale. Tornando ai lavori sul Senia, una volta completata la viabilità si procederà con la messa in sicurezza del torrente. Il cantiere è stato aggiudicato dalla ditta "Project" di Brolo per un importo di 569.637,45 euro. Il responsabile unico del procedimento è l'ingegnere Fabio Marino, a capo dell'Ufficio tecnico, mentre il progettista è l'ing. Paolo Cigala.

