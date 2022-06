Militello Rosmarino, Tar respinge ricorso consiglieri comunali sulla sfiducia al sindaco

Il Tar di Catania ha respinto l’istanza cautelare proposta dai consiglieri comunali di Militello Rosmarino che avevano impugnato la nota con cui il dipartimento regionale enti locali neutralizzò la mozione di sfiducia al sindaco Salvatore Riotta, votata il 1° marzo scorso in consiglio comunale. Secondo il dipartimento regionale, lo ricordiamo, non fu possibile dar seguito alle relative procedure di decadenza ritenendo insufficienti i sei voti favorevoli alla sfiducia sugli otto consiglieri in carica, dovendosi calcolare il quorum dei due terzi sull’originario plenum di dieci consiglieri assegnati al Tar si erano quindi rivolti i proponenti della sfiducia Teresa Travaglia, Davide Blogna, Donatella Cangemi, Benedetto Artino Innaria, il presidente del consiglio Antonino Mileti e la vice presidente Sandra Lo Paro, rappresentati dall’avvocato Rosario Ventimiglia, mentre il comune di Militello era rappresentato dall’avvocato Emidio Riolo. Secondo i giudici della prima sezione del Tar di Catania, le censure dedotte dai ricorrenti non presentano profili di fumus boni iuris e non appare sussistere la lamentata lesione delle prerogative dell’organo consiliare, in quanto la mozione di sfiducia avrebbe potuto essere votata dal quorum necessario per legge.

