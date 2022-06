Messina, Pala Giustizia bis. La svolta di via Capra

Palagiustizia bis, qualcosa si muove. Non è stato ancora deciso dove potrebbe sorgere ma intanto nei prossimi due mesi si apriranno nuove prospettive e anche nuovi locali. E’ particolarmente avviata la trattativa fra l’Inps e il ministero della Giustizia per il passaggio di una parte dell’edificio di via Capra. Nei pressi della stazione centrale è stato individuato, proprio nell’edificio dell’istituto nazionale di previdenza sociale, un’importante via d’uscita allo stallo degli ultimi venti anni.

Palazzo Piacentini sta scoppiando e in diversi punti, soprattutto nel seminterrato, è in condizioni inadeguate per chi deve lavorarci e per chi deve frequentare anche solo saltuariamente quegli spazi. E allora in questi decenni si è supplito con l’affitto di locali privati, in vari punti della città, per un valore di un milione di euro l’anno, mentre nel cassetto sono rimasti i 17, sempre di milioni, che lo Stato ha messo a disposizione del comune di Messina perché venisse realizzato un secondo palagiustizia che risolvesse il serio problema di spazi e anche sicurezza. L’ultimo appello, in ordine di tempo, è legato alle sedi del Giudice di Pace e del Tribunale del lavoro, dove le condizioni in cui operano il personale e gli avvocati è difficilmente giustificabili i termini di spazi e sicurezza.

L’accordo fra Inps e Ministero è stato trovato e ora è tempo solo di dettagli. Come detto è solo il primo step di una più ampia intesa. L’edificio di via Capra ha cinque piani. Il terzo e il quarto sono già disponibili e sono stati liberati, l’uno nel 2020, l’altro solo tre mesi fa.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata