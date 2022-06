Messina, morto il 76enne travolto da uno scooter sulla via Celi

È deceduto dopo dieci giorni d’agonia l’anziano travolto da uno scooter in via Adolfo Celi, la ex Ss 114, il 31 maggio scorso. All’altezza del distributore Eni, il violento impatto fra una Vespa, con in sella un giovane, e il pedone, che ebbe la peggio. Si trattava del 76enne Umberto Inzollitto, trasferito in codice rosso al Policlinico in condizioni gravissime. Sul posto erano intervenuti gli uomini della Sezione infortunistica della polizia municipale e due ambulanze, arrivate dall’ospedale Papardo e da Scaletta. Per l’anziano la prognosi è rimasta sempre riservata, e ieri purtroppo l’uomo è deceduto.

