Messina, sieropositivo contagiò la compagna portandola alla morte: «Condotta silente»

La «censurabile superficialità» dei primi consulenti chiamati dalla Procura che bollarono la sua morte come l’epilogo di una crisi depressiva e un mix di farmaci e tranquillanti. Una morte che invece andava ricercata altrove, «... e in particolare nella drammatica devastazione sofferta dall’organismo in conseguenza del manifestarsi della sindrome da immunodeficienza acquisita». Una morte causata dalla «condotta silente» dell’untore durante varie relazioni sentimentali, compresa quella con l’avvocata messinese che si ridusse giorno dopo giorno ad un povero scheletro divorata dall’Hiv, fino all’esito tragico una giornata calda di luglio del 2017. Il grande coraggio e la determinazione della sorella dell’avvocata che non si è limitata alla denuncia ma ha «... reputato di attivarsi in prima persona per acquisire emergenze che potessero suffragare l’ipotesi poi assurta ad oggetto della presente prospettazione d’accusa».

Le pagine di una storia triste raccontate in una sentenza di 129 pagine drammatiche. Si chiamano motivazioni per spiegare la condanna inflitta, e costituiscono l’epilogo del processo di primo grado che si è concluso a gennaio a carico del 57enne Luigi De Domenico, condannato a 22 anni di reclusione per la morte dell’avvocata messinese 47enne S.G., contagiata dall’uomo con la sindrome da Hiv. Lui le tacque la malattia, lei lo scoprì solo nell’estate del 2016, era già troppo tardi per rimanere viva. Motivazioni scritte dal presidente delle Corte d’assise Massimiliano Micali, e che in alcune pagine sono realmente devastanti per la drammaticità di tutto quello che è stato ricostruito nel corso di un lungo dibattimento spesso celebrato a porte chiuse, perché si è reso necessario sentire le donne che hanno avuto rapporti in un arco di tempo molto vasto con De Domenico, alcune colpite in prima persona dalla malattia che portò alla morte l’avvocata messinese. Ecco quindi alcuni passaggi delle motivazioni della sentenza, che non hanno bisogno di alcuna considerazione per la loro chiarezza.

La lucida determinazione

In detto alveo ricostruttivo - scrive il giudice , proprio il silenzio dietro il quale l'imputato si è trincerato durante lo svolgersi delle relazioni sentimentali che egli ha intrattenuto con..., con la... e poi con la... e che lo ha condotto a non rivelare alle stesse il proprio stato e la condizione di sieropositività della prima moglie non può, allora, realisticamente interpretarsi come la manifestazione di un’erronea sottovalutazione della gravità e della rilevanza delle informazioni in esame. Esso é, piuttosto, l’indice di una lucida determinazione, pervicacemente perseguita lungo tutta la sua vita. Timoroso di poter essere colpito dallo stigma del malato contagioso, mosso dall’unica esigenza di salvaguardare la propria vita di relazione, indifferente all’altrui sorte, il De Domenico ha cosi deciso di “segretare” l'infezione e ciò ha reputato di fare - si badi bene - senza nel contempo improntare la propria condotta a quelle necessarie cautele che avrebbero potuto valere ad azzerare il rischio di contagio (l’opposizione ad utilizzare il profilattico è una sorta di costante che emerge dalle deposizioni di numerose delle compagne) in un contesto temporale nel quale l’assunzione della terapia ed il conseguente azzeramento della carica vitale erano obiettivi ancora ben lontani dall’essere realizzati.

