Il “mattone” messinese post-emergenza

Messina è tra le città italiane medio grandi (cioè con popolazione compresa tra 100 mila e 500 mila abitanti) con i prezzi degli appartamenti più bassi in assoluto. A dirlo è l’Omi (Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle entrate), che valuta in 1.100 euro al metro quadro il prezzo medio, cioè circa il 70% in meno rispetto ai prezzi medi a Firenze e circa il 22% in più rispetto a Reggio Calabria, che hanno, rispettivamente, i prezzi più alti e più bassi in Italia.

Secondo i dati dell’Omi, il prezzo degli appartamenti a Messina è compreso, nelle varie zone della città, tra 500 e 1.850 euro al metro quadro per la compravendita e tra 2,5 e 8,4 euro al metro quadro al mese per gli affitti. Il prezzo medio è di circa il 3% superiore alla quotazione media regionale ed è invece di circa il 9% inferiore alla quotazione media provinciale (1.200 euro/mq). Prendendo come riferimento le quotazioni degli appartamenti in vendita, la zona di Massa San Giorgio (700 euro/mq) è la più economica, mentre raggiunge le quotazioni più elevate la zona Torre Faro (1.450 euro/mq).Sempre secondo l’Osservatorio, il quadro complessivo tra tutte le categorie d'immobili in vendita a Messina mostra che negli ultimi 3 mesi i prezzi sono in debole diminuzione (-1,17%).

