Autostrade siciliane e concorsi bloccati, i sindacati sul piede di guerra

Sul piede di guerra scendono Filt Cgil e Uiltrasporti Messina in merito alle disposizioni assunte dall’Assessorato regionale delle infrastrutture e mobilità che di fatto congelano fino al 31 dicembre di quest’anno al consorzio autostrade siciliane le 105 assunzioni già previste e poste a bando per nuovo personale di esazione e tutte le modifiche alla pianta organica dell’ente.

Il provvedimento emanato si atterrebbe alla recente legge regionale 13 del 25 maggio 2022 - Legge di stabilità 2022-2024 nella quale secondo il combinato disposto dei commi 15 e 20 dell’articolo 12 si disporrebbe anche al consorzio autostrade il divieto di nuove assunzioni, la sospensione dei bandi in essere , le promozioni e ogni modifiche alla pianta organica.

Tanto rumore per nulla, illusioni e ancora aspettative mancate per chi auspicava fosse la volta buona per uscire dal precariato - dichiarano Carmelo Garufi e Michele Barresi segretari generali di Filt Cgil e Uiltrasporti Messina - ma anche un duro colpo assestato all’ente autostrade siciliane che non può affrontare l’estate con l’attuale carenza di personale ai caselli a cui deve peraltro essere garantito il diritto alle ferie . Non condividiamo l’interpretazione che vede il Cas rientrare nella norma di stabilità regionale - continuano Garufi e Barresi - in quanto la recente trasformazione e la natura economica dell’ente lo differenzia da altre partecipate della Regione.

Ad oggi, la politica regionale nonostante la trasformazione in ente economico continua a trattare il Cas come il vecchio carrozzone pubblico - continuano Garufi e Barresi - bloccando oggi le assunzioni e ponendo limiti e tetti di spesa che penalizzano i lavoratori e i loro legittimi diritti contrattuali. Fino ad oggi, responsabilmente abbiamo provato a ricercare in sede di trattativa aziendale ogni intesa per rilanciare l’ente, garantire la continuità del servizio autostradale agli utenti e tutelare i diritti dei lavoratori - concludono Garufi e Barresi - ma dobbiamo prendere atto che la politica resta sorda alle proposte dei sindacati e che l’attuale gestione del Cas si sta rivelando fallimentare sotto tutti gli aspetti, ponendo a rischio la regolarità del servizio e persino gli stipendi dei lavoratori, pertanto appare inevitabile riaprire una nuova stagione di lotta e sulle autostrade siciliane si prospetta un’estate caldissima.

La nota dell'Orsa

"Pretattica da campagna elettorale a danno dei lavoratori che vedono svanire la meta della stabilizzazione, dopo anni di precarietà, sfruttamento, promesse e delusioni.

Si era arrivati alla fase conclusiva, dalla sede di contrada Scoppo il CAS annunciava l’imminente pubblicazione della graduatoria per l’assunzione di 105 Agenti Tecnici Esattori, posizioni poste a bando in seguito all’annosa mobilitazione permanente degli ex stagionali rappresentati dall’ORSA che per rivendicare il diritto alla stabilizzazione arrivarono ad occupare per settimane la sede del Consorzio. Sembrava il lieto epilogo di una brutta storia ma la politica, come spesso accade, si è posta ad ostacolo degli interessi dei cittadini e dei lavoratori.

Con un recente provvedimento che sarebbe attinente alla Legge Regionale n°13 del 25/05/2022, una disposizione dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e mobilità, ha di fatto bloccato fino al 31 dicembre prossimo le 105 assunzioni poste a bando per colmare i vuoti in organico nel settore esazione del CAS. Intanto si avvia la stagione estiva, aumenta l’esigenza di personale e i dipendenti interni devono fruire del diritto alle ferie. Con l’attuale carenza di organico il CAS non può affrontare il fisiologico incremento di utenza e per l’ennesima volta si profila lo spettro del lavoro somministrato. Soldi pubblici nelle casse private delle agenzie interinali, via libera allo straordinario selvaggio e precari che a un passo dalla stabilizzazione restano confinati nel dramma della disoccupazione per almeno altri 6 mesi. Questo è quanto ha provocato la “brillante” operazione “sottobanco” della politica regionale, sempre più distante dalla realtà e dai bisogni dei cittadini, confinata nel palazzo dorato, distratta dalle beghe elettorali e dedita alla propaganda fine a se stessa. Un colpo di mano della politica che litiga dentro il palazzo non può vanificare il buon lavoro che il Sindacato ha portato avanti per anni, confrontandosi con il Consiglio di Amministrazione e la Direzione del CAS che si sono mostrati aperti al dialogo fino all’obiettivo che sembrava raggiunto. Resta da chiarire se la nuova natura economica fa rientrare il Consorzio all’interno del Patto di Stabilità da cui deriva il blocco delle assunzioni. Secondo l’ORSA il CAS è diverso dalle altre partecipate della Regione ed è esente dal blocco imposto. Questo è il primo punto da chiarire ai tavoli istituzionali da programmare con immediatezza, per garantire i diritti dei lavoratori precari che non resteranno col cerino in mano e si dichiarano pronti alla mobilitazione". A scriverlo Il segretario generale Mariano Massaro e la delegata regionale Rosaria Gargano.

