San Pier Niceto, è giallo sulla morte di un anziano. Indagini in corso

I carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno avviato indagini per fare chiarezza sul decesso di un anziano che da alcuni giorni si trovava all’interno di una casa di riposo di San Pier Niceto.

L’uomo, Nicola Nastasi, che avrebbe compiuto 82 anni il prossimo 27 luglio, è deceduto nelle prime ore di lunedì mattina mentre si trovava all’interno della struttura. Apparentemente si sarebbe trattato di morte naturale, ma un episodio verificatosi la sera precedente, ha indotto i familiari (l’uomo era sposato e aveva una figlia) a chiedere un approfondimento dei fatti alle forze dell’ordine per sgomberare il campo da ogni perplessità. È infatti accaduto – come emerso anche dai primi accertamenti condotti dagli inquirenti – che Nastasi, domenica sera, forse in stato di agitazione, aveva lasciato, senza avvertire nessuno degli operatori, il residence per cercate di raggiungere il centro del paese. Avrebbe percorso però solo un centinaio di metri: infatti, per cause ancora non chiarite, avrebbe perso l’equilibro cadendo sulla strada, attualmente interessata da lavori di ristrutturazione della pavimentazione, riportando ferite al volto. È stato subito soccorso da alcuni cittadini e e successivamente dal personale della struttura che nel frattempo si era messo a cercarlo, riportandolo all’interno della casa di riposo. A quel punto l’anziano è stato medicato, ricevendo le prime cure senza però – e questo è uno degli aspetti che gli inquirenti cercheranno di chiarire – che fosse richiesta l’ambulanza del 118 per accompagnarlo al vicino ospedale di Milazzo per ulteriori accertamenti. I familiari, la moglie, la figlia e il genero sono stati comunque rassicurati sulle condizioni del congiunto e sul fatto che l’uomo sarebbe stato tenuto sotto controllo nelle successive ore. La situazione però sarebbe precipitata invece alle prime ore dell’alba, quando il gestore della casa di riposo ha invitato la figlia ed il genero a raggiungerli perché Nicola non stava bene. Al loro arrivo però l’anziano era già morto.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata