Milazzo, tonno rosso contaminato: i due coniugi ancora gravi

Continuano a rimanere critiche le condizioni della coppia di Milazzo che è rimasta gravemente intossicata dopo aver consumato, nella giornata di domenica, del tonno rosso, peraltro cucinato, e non quindi crudo, all’interno della loro abitazione.

Marito e moglie, inizialmente ricoverati nei presidi sanitari di Milazzo e Patti, si sono “ricongiunti” al “Barone Romeo” dopo il trasferimento avvenuto nella giornata di ieri anche della donna che dovrà sottoporsi ad esami specifici. I sanitari non si sbilanciano sulle condizioni soprattutto dell’uomo, ma stanno somministrando tutte le cure indispensabili per cercare di riportare diversi parametri vitali alla normalità e far sì che il paziente possa uscire dalla terapia intensiva. Forte è l’apprensione dei congiunti che da quando è avvenuto il ricovero non si danno pace e lanciano accuse verso chi avrebbe loro venduto del pesce non idoneo. I vertici dell’ospedale “Fogliani” hanno comunque, come peraltro previsto dalla legge, segnalato al Servizio veterinario dell’Asp quanto riscontrato a seguito degli esami eseguiti sui pazienti.

