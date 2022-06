Messina, “La Caronte imbarca lo Jaci”: progetto di socializzazione e inclusione nel settore del turismo

L’incontro tra due vecchi compagni di scuola, alunni dello Jaci negli anni 90: una professoressa e un funzionario della società, ha portato nei giorni scorsi alla sigla della convenzione tra l’I.I.S. A.M. Jaci di Messina e “Caronte & Tourist” per un progetto riguardante la socializzazione, l’inclusione e il monitoraggio di attività collaterali al settore economico del Turismo. Grazie a questa collaborazione la società di navigazione già lo scorso 28 maggio si è messa a disposizione offrendo il viaggio A/R ai due gruppi di studenti e accompagnatori dell’istituto Jaci impegnati nell’iniziativa. I comandanti Giuseppe Bertuccio Giuseppe e Massimiliano Caspanello delle navi “TELEPASS” e “ELIO” dopo aver ricevuto gli studenti, i docenti e DSGA “capitanati” dal dirigente scolastico Maria Rosaria Sgrò nel ponte di comando e nella cabina di pilotaggio hanno fornito loro specifiche notizie sugli strumenti tecnologici utilizzati per le manovre delle motonavi in servizio nello Stretto di Messina. Una bellissima esperienza quella offerta successivamente agli studenti, il cui compito di raccolta dati per un questionario dedicato, veniva svolto egregiamente sotto la vigilanza dei professori e durante il quale i viaggiatori incuriositi si sono mostrati disponibili alle domande rivolte. I dati raccolti dagli studenti saranno utilizzati per la tabulazione dei “Trasfer via mare”.

