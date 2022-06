Messina, caso Innovabic: assolti l'ex rettore Navatta, l'ex sindaco Accorinti e il prof. Latella

La Corte dei Conti ha assolto dall’accusa di danno erariale il parlamentare nazionale Pietro Navarra in qualità di ex Rettore, l’ex sindaco di Messina Renato Accorinti e il professore Dario Latella, liquidatore e amministratore unico di InnovaBic (società partecipata, dichiarata fallita a luglio 2021). I tre erano stati citati in giudizio in seguito a un esposto trasmesso dalla stessa università di Messina con il quale venivano denunciate “condotte di cattiva amministrazione” all’interno di Innovabic. “Il procedimento – evidenzia Navarra – era stato avviato in seguito a un esposto con l’ipotesi di danno erariale, smentito dall’odierna sentenza”.

