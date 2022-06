Santa Teresa, Yaris centra Mercedes in sosta e si ribalta

Se l’è cavata con qualche lieve graffio e tanto spavento l’automobilista che ieri pomeriggio è rimasto coinvolto in un incidente stradale autonomo avvenuto sulla Statale 114 al centro di Santa Teresa di Riva. Erano le 14.30 circa quando una Toyota Yaris che percorreva la via Francesco Crispi, giunta davanti al plesso scolastico “Felice Muscolino”, ha deviato leggermente la marcia verso sinistra schiantandosi contro la parte posteriore destra di una Mercedes A180 in sosta negli stalli di parcheggio: un impatto che ha fatto ribaltare la Yaris sul lato destro, facendola rimanere al centro della strada. A bordo vi era un ventenne di Casalvecchio Siculo, che è riuscito ad abbandonare il mezzo rimanendo fortunatamente illeso nell’impatto, che ha provocato danni alla parte anteriore e la rottura del finestrino destro finito a contatto con l’asfalto, aiutato da alcuni residenti.

