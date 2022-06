Taormina, pronto soccorso sotto sforzo: pochi medici e lunghe attese

È ormai emergenza al Pronto Soccorso dell'ospedale San Vincenzo, dove si prospetta sempre più un'estate caratterizzata dalla carenza di personale a disposizione e dalle lunghe attese per i cittadini.

Al momento, infatti, mancano cinque medici, non disponibili al servizio per varie problematiche. A questo punto c'è la prospettiva, sempre più concreta, che nei turni quotidiani debba essere un solo medico a farsi carico del turno di mattina e poi sempre un solo medico ad effettuare il turno di notte. Forse si arriverà a due medici al massimo nel turno del pomeriggio. Un turnover che si potrebbe rivelare proibitivo per i professionisti costretti a sobbarcarsi notevoli carichi di lavoro.

Sono rimasti così a disposizione in tutto soltanto 6 medici. La speranza è che in extremis possa arrivare, in qualche modo, qualche rinforzo perché, altrimenti, si delinea la prospettiva di una stagione estiva in cui a fronte dell'aumento di presenze in zona e quindi anche di accessi in ospedale, il Pronto soccorso di si ritroverà con pochissimi medici a dover gestire l'afflusso di tanti utenti e, a loro volta, i cittadini rischiano di dover restare per diverse ore in attesa per accedere alla struttura di emergenza.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata