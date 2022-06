Milazzo, un museo del mare nell’ex Asilo Calcagno

A distanza di 120 anni dalla costruzione l’ex Asilo Calcagno potrebbe tornare ad essere fruibile. La Regione, confermando infatti l’impegno assunto dal presidente Musumeci durante la visita a Milazzo dello scorso dicembre, ha formalizzato il finanziamento da un milione di euro per realizzare il museo delle tradizioni marinare. Ad oggi, infatti, Milazzo non ha un museo del mare, fatta eccezione per alcuni spazi espositivi realizzati all’interno del Castello dall’associazione Muma del biologo Carmelo Isgrò e dall’associazione “Tonosolemare” che intende mantenere viva la tradizione delle tonnare. Il riconoscimento del Museo dovrà seguire un determinato iter che l’Amministrazione intende portare avanti in concomitanza col restauro dell’ex asilo costruito nel 1903 nel borgo di Vaccarella, su progetto dell’architetto Salvatore Richichi, già autore del Palazzo Municipale, grazie all’impegno del senatore Giuseppe Calcagno, tra i notabili più rappresentativi a inizio Novecento nella città di Milazzo.

