Messina, una città accessibile e a misura di pedone

In rampa di lancio tre appalti in uno, gestiti da Palazzo Zanca. Che ha affidato le attività di Ingegneria e architettura per la verifica di progetti volti alla realizzazione di opere pubblica di fondamentale importanza. Due parti, la prima e la seconda, riguardano l’efficientamento energetico di due scuole. Il terzo, invece, è intitolato “Messina città accessibile e inclusiva”: si tratta di un’iniziativa per un importo lavori di 557.053,72 euro, mentre in questa fase il dipartimento Servizi tecnici, guidato dal dirigente Antonio Amato, ha assegnato gli studi propedeutici alla ditta Conteco Check srl. Su un importo a base di gara di 18.564,05 euro, ha offerto un ribasso del 67,17%, per un totale di 7.732,80 euro.

Al fine di ridurre il tasso di incidentalità e per la riqualificazione di alcuni percorsi pedonali urbani ed extraurbani, «si è ritenuto – si legge nella relazione tecnica – rispettare e raggiungere i seguenti obiettivi: migliorare la qualità dell’accessibilità, aumentare la sicurezza e il comfort dei pedoni; aumentare la percepibilità dell’attraversamento pedonale e dei percorsi per ipovedenti e non vedenti, realizzando specifiche mappe tattili; migliorare la visibilità reciproca veicolo/pedone».

