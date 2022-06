Manutenzione sulla centrale Alcantara, 14 Comuni del Messinese domani senz'acqua ECCO QUALI

Si prevedono disagi nelle prossime ore in 14 comuni del comprensorio jonico. Dalle ore 8 di domani, mercoledì 8, sarà infatti interrotta per 26 ore la fornitura idrica dell’acquedotto Alcantara nei comuni di Alì Terme, Casalvecchio Siculo, Forza d’Agrò, Furci Siculo (zona Pineta), Gallodoro, Itala, Letojanni (contrade Poggio Mastro Pietro, Andreana, Blandina, Silemi e Gallinella), Nizza di Sicilia (Cooperative Eos88 e utenze agricole), Roccalumera (zona Cimitero, zona San Leonardo, condominio Sofi), Santa Teresa di Riva (quartieri Scorsonello, Cantidati e Panoramica), Savoca, Scaletta Zanclea (Scaletta superiore e Guidomandri superiore) e Taormina (via Leonardo da Vinci, contrada Zappulla, circonvallazione zona alta e via Wilhelm Von Glöden).

Il disservizio è legato alla necessità di effettuare due interventi di manutenzione nella centrale idroelettrica Alcantara 1, dove è previsto lo smontaggio della turbina per esigenze manutentive all’alternatore, e coinvolgerà soltanto le zone e le utenze allacciate alla rete Siciliacque, che ha assicurato il ripristino dell’erogazione entro le ore 10 di giovedì 9. La chiusura della condotta avverrà a valle della galleria Ogliastrillo, in territorio di Castelmola, e non ci saranno interruzioni per gli acquedotti gestiti direttamente dai Comuni.

© Riproduzione riservata