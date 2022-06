Hub tamponi a Messina: da oggi chiude Giostra, restano aperti PalaRescifina ed ex Gasometro

Da oggi (lunedì 6 giugno) chiude l’hub tamponi dell’area ex mercato di Giostra: adesso i numeri non giustificano più il mantenimento della struttura, inaugurata a gennaio scorso quando l’emergenza covid era ancora nel pieno. Rimangono aperti l’hub del Palarescifina, che servirà l’utenza della zona sud e di fatto sostituirà quello di Giostra, dunque non sarà necessaria la prenotazione. Rimarrà aperto anche l’ex Gasometro per la zona centro e Messina nord, sempre con prenotazione. Gli orari di apertura saranno dalle ore 8 alle 20.

