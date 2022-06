Capo d’Orlando, stop al progetto dell’isola pedonale ma il Comune non ci sta

Il Comune non ci sta a perdere il finanziamento Pnrr per il restyling dell’isola pedonale e si rivolge al Tar.

Il progetto non è stato inserito nell’elenco di quelli accreditati per incassare i fondi, secondo la valutazione dei Ministeri dell’Interno e dell’Economia.

Ma, come dicevamo, ancora non è detta l’ultima parola perché Palazzo Europa ha dato incarico all’avvocato Enrico Maria Giardinieri di instaurare giudizio davanti al Tribunale Amministrativo di Catania.

La domanda di accesso ai fondi del Pnrr era stata presentata tramite la Città Metropolitana di Messina che includeva anche altri comuni del suo territorio.

In questi giorni la sorpresa, con la pubblicazione dell’elenco dei progetti inseriti nel finanziamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nel quale non compare quello di Capo d’Orlando.

Eppure a sentire Palazzo Europa, quello orlandino rivestirebbe tutte le peculiarità richieste dal bando, dalla eco-sostenibilità al recupero degli spazi inclusivi per giovani e anziani con abbattimento delle barriere architettoniche. Il progetto, il cui costo preventivato è di 2 milioni di euro, così come rese noto tempo fa il vice sindaco Aldo Sergio Leggio che ne ha seguito tutte le fasi propedeutiche, consente il completamento dell’isola pedonale (Via Crispi e piazza Matteotti) ampliandola con l’inserimento della zona della piazza Merendino.

