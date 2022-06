Anziani, a Messina vivono peggio: ecco i dati della classifica del Sole24Ore

Quella di Messina è tra le province italiane in cui gli anziani vivono peggio ma, quando si parla di qualità della vita, non se la passano tanto meglio i giovani né i bambini, sebbene i servizi siano più accettabili in quest’ultimo caso. È il quadro emerso dalla nuova classifica sulla Qualità della vita del Sole 24 Ore, suddivisa per fasce anagrafiche.

Messina occupa il 78esimo posto (su 107 province italiane) nella classifica sulla Qualità della vita dei bambini. È al terzo posto per numero di pediatri attivi ogni mille abitanti (ben 659,6), ma è ottava per numero medio di studenti in classe e, soprattutto, ultima per numero di metri quadri di giardini scolastici in relazione ad ogni bambini tra 0-14 anni nel capoluogo.

Per quanto riguarda i giovani nella fascia 18-35 anni, Messina si piazza all’89esimo posto (è decima per numero di amministratori comunali under 40, terzultima per disoccupazione giovanile).

Infine, per la fascia anziani (over 65), Messina è la sesta provincia italiana in cui vivono peggio, essendosi piazzata al 102esimo posto: ultima posizione per esposizione all’inquinamento acustico, sesta per numero di medici specialisti (603,5) ogni 10 mila abitanti.

