Messina, riecco i cantieri servizi: lavoreranno in 500, stipendio tra gli 800 e i 1000 euro

Per molti di loro sarà stata una notizia inattesa, ma una volta tanto, anche positiva. Riprende l’attività dei cantieri servizi, lo strumento di sostegno per le fasce con il maggior disagio socio economico della città. Con i residui dei fondi stanziati dall’assessorato regionale alla famiglia, alle politiche sociali, e al lavoro, Messina, ma anche un’altra trentina di comuni dell’Isola hanno avuto la possibilità di far ripartire una nuova sessione dei cantieri servizi. Per Messina si tratta della terza tranche e scatterà domani con appuntamento per i 500 cittadini coinvolti a Piazza Unione Europea alle 9.

I cantieri di servizio prevedono 34 luoghi d’intervento nei quali le squadre di operai lavoreranno in particolar modo per la pulizia negli stabili comunali. Ci sono piazze, aree scolastiche, ma anche il Polifunzionale di via Bisazza, le ville cittadine: villa Dante, Mazzini, la passeggiata a mare, villa Sabin, Quasimodo, San Licandro. Ci sarà un servizio di pulizia speciale per Santa Maria Alemanna ed è stato previsto un cantiere anche per la piantumazione di nuove essenze lungo la linea del tram. I beneficiari otterranno un contributo fra gli 800 e i 1000 euro, in base alla grandezza del nucleo familiare. Ognuno di loro lavorerà per 3 mesi, 20 ore a settimana, divisi in 5 giorni.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata