Messina, nuovo villaggio ecoturistico tra Mortelle e Tono: “bocciatura” dalla Regione

Passeggiate, lidi, servizi e alberghi in nome della sostenibilità ambientale. Tasselli di un mosaico chiamato “Villaggio ecoturistico”. Un progetto firmato dall’architetto e urbanista barcellonese Oriol Bohigas, che nel 2008 aveva ridisegnato il futuro del litorale tirrenico nella porzione compresa tra Mortelle e Tono. Un sogno che sembra non poter diventare realtà, alla luce della bocciatura della Commissione tecnica specialistica della Regione e del parere negativo espresso dall’assessorato del Territorio e dell’ambiente. Il primo responso emesso il 23 marzo scorso, il più recente, invece, firmato il 26 maggio dall’assessore Toto Cordaro. Nel decreto di quest’ultimo «si dispone parere motivato negativo» per la procedura di Valutazione ambientale strategica e Valutazione di incidenza ambientale, alla proposta di “Piano strategico fascia costiera tirrenica Mortelle-Tono. Variante urbanistica”, attivata dal Comune di Messina. Il provvedimento è rilasciato «esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale e solo per le previsioni di Piano indicate negli elaborati trasmessi da questo Assessorato» e Palazzo Zanca può presentare ricorso giurisdizionale dinanzi al Tar entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana o ricorso straordinario al presidente della Regione entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

