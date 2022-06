S. Teresa di Riva, affidati appalti pubblici. L’ombra della parentopoli

Nuovi affidamenti di appalti a Santa Teresa di Riva per la realizzazione di interventi di varia natura, per una spesa totale di quasi 45.000 euro. L’incarico più “interessante” è quello per i lavori di sistemazione di due bagni all’interno degli alloggi popolari ex Iacp di via Fiorentino, richiesti dall’amministrazione comunale visto il cattivo stato di manutenzione in cui versano i servizi igienici. In seguito ad un sopralluogo effettuato dal personale dell’Ufficio tecnico, è emersa la necessità di provvedere all’esecuzione degli interventi, che interesseranno il primo e il secondo piano della palazzina C, e a tale scopo è stato predisposto un computo metrico per una spesa di 13.958 euro, di cui 10.676 per lavori e 3.282 per somme a disposizione. Per individuare l’impresa alla quale affidarli, l’Ufficio tecnico ha avviato una trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione con la ditta santateresina “Elitec Impianti di Triolo Maurizio”, che ha fatto pervenire la propria offerta proponendo un ribasso del 10% sull’importo di 10.142 euro posto a base di gara, ottenendo così l’appalto per la somma di 9.662 euro oltre Iva, oneri e imprevisti, per una spesa complessiva di 12.721 euro a carico delle casse comunali.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata