Autismo a Messina, la proposta della Cisl medici

A seguito del recente incontro tra il commissario straordinario dell’ASP di Messina Bernardo Alagna e il Segretario Generale della CISL Medici di Messina Giuseppe Costa e alcuni componenti della sua Segreteria, si è messo in evidenza la necessità di implementare le attività e i percorsi del Modulo Dipartimentale Provinciale di Neuropsichiatria Infantile secondo i LEA del 2017 e gli adempimenti previsti dagli atti di programmazione Sanitaria altamente strategici dell’Assessorato Regionale alla Salute, dal Ministero della Salute, dal Piano Sanitario Nazionale della Salute Mentale nonché da quanto previsto dai decreti assessoriali Regione Sicilia per la Salute Mentale in età evolutiva.

"Con il commissario straordinario, si è convenuto - scrive Costa - che i fabbisogni di cura per la popolazione in età evolutiva hanno evidenziato un trend di crescita esponenziale, dato l’incremento delle diagnosi di disturbi neuro-psicopatologici in età evolutiva e adolescenziale, acuiti dal disagio dell’emergenza pandemica. Occorre pertanto che l’articolazione del Modulo Dipartimentale Provinciale di UOCNPIA sia provvista di almeno 4 articolazioni organizzative semplici, distribuite in Poli territoriali che possano soddisfare la presa in carico ed i bisogni di cura dell’intera popolazione infantile e delle loro famiglie, con percorsi adeguati e procedure assistenziali secondo le Linee Guida, Medicina basata sull’Evidenza (EBM), per garantire i principi di equità e di accesso alle cure su tutto il territorio della Provincia di Messina. Ma ciò che si è convenuto come prioritario ed urgente tra le parti è l’imminente istituzione di una Unità Operativa Semplice per i disturbi dello spettro autistico, Diagnosi ed intervento precoce 0-6 anni (DiATIP). Tale unità operativa, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Assessoriale (Programma Unitario Reg. per l’Autismo) del 11.06.2019, deve essere a gestione esclusivamente pubblica e svolgere la propria attività all’interno del modulo dipartimentale di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza di questa ASP nell’ambito della diagnosi e del trattamento intensivo precoce dei disturbi dello Spettro Autistico nella fascia di età 0-6 anni attraverso gli interventi previsti di definizione diagnostica dei casi sospetti in età precoce; training e parent coaching intensivo genitori-bambino, programmi di parent training, trattamenti abilitativi e psicoteraupetici intensivi per bambini a forte rischio evolutivo verso i disturbi del neurosviluppo o già diagnosticati, trattamenti abilitativi intensivi e precoci secondo linee guida dell’IIS sui Disturbi di Spettro Autistico, programmi intensivi di teacher training rivolti agli insegnanti, programmi di sensibilizzazione sui Disturbi di Spettro Autistico, adesione alle linee progettuali dell’Istituto Superiore di Sanità ( Progetto NIDA).

L’ attuazione dell’accordo, come proposto dalla CISL Medici, può determinare un’ importante svolta per L’ASP di Messina nel soddisfacimento dei bisogni dell’intera utenza cui si riconosce il diritto alla cura dei minori affetti da tale disturbo, che secondo le recenti statistiche, conferma un trend in costante crescita. La stessa proposta è stata accolta con entusiasmo dal Presidente dell’Associazione dei genitori “Possiamo farcela” ONLUS che si è dichiarata pronta a svolgere un importante ruolo di sostegno alla lodevole iniziativa, offrendo la sua esperienza nel mondo dell’Autismo.

La sede direzionale dell’Unità Operativa semplice DiATIP dovrà - conclude Costa - essere prevista all’interno dell’ex PO Mandalari in locali già in possesso dell’ASP per permettere l’organizzazione del servizio del trattamento intensivo precoce, la messa in atto di progetti inclusivi e di forme innovative di percorsi unitari per i minori con Disturbo di Spettro Autistico, anche di fasce di età superiore a 6 anni in età scolare, con risparmio di costi per l’ASP di Messina".

